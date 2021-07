Börsenplätze The Grounds-Aktie:



Kurzprofil The Grounds Real Estate Development AG:



Die The Grounds-Gruppe (ISIN: DE000A2GSVV5, WKN: A2GSVV, Ticker-Symbol: AMMN) realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert, hat ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart. (09.07.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The Grounds-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt die Coverage der Aktie der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000A2GSVV5, WKN: A2GSVV, Ticker-Symbol: AMMN) mit einer Kaufempfehlung auf.Seit der strategischen Neuausrichtung im letzten Jahr konzentriere sich The Grounds auf deutsche Wohnimmobilien, wobei das Geschäftsmodell die drei Säulen Bestandshaltung, Privatisierung und Immobilienentwicklung umfasse. Derzeit werde die Geschäftsentwicklung zwar noch eindeutig von der Immobilienentwicklung dominiert, doch die beiden anderen Standbeine sollten nun im hohen Tempo ausgebaut werden.Umgesetzt worden sei die strategische Neuausrichtung von einer neuen Führung, die nach Einschätzung des Analysten das zentrale Asset von The Grounds darstelle. Beide Vorstände hätten in der Vergangenheit große, börsennotierte Immobilienunternehmen aufgebaut und erfolgreich geführt, seien in der Immobilienbranche wie auch am Kapitalmarkt deswegen bestens vernetzt und würden eine gute Reputation bei Geschäftspartnern und Investoren genießen.Auch die Performance der letzten zwölf Monate wirke überzeugend. Seit der Neuausrichtung seien mehrere Zukäufe getätigt, eine nicht mehr strategiekonforme Logistikimmobilie mit einem signifikanten Gewinn und einem sehr potenzialträchtigen Besserungsschein veräußert und eine erste Wandelanleihe mit großem Erfolg platziert worden. Auch die kürzlich gemeldeten Zahlen aus 2020 würden die positive Entwicklung widerspiegeln. Der Umsatz sei auf 31,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt, das EBIT auf 6,1 Mio. Euro verdreifacht und der Konzerngewinn auf 3,6 Mio. Euro vervielfacht worden. Für die Bewertung habe der Analyst ein Szenario mit einem moderaten, aber kontinuierlichen Portfoliowachstum unterstellt und sehe den fairen Wert aktuell bei 3,60 Euro je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link