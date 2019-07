Bei der Texas Instruments Incorporated werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 15,784 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich dazu habe der Umsatz im Vorjahr bei 14,961 Mrd. USD gelegen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sei mit 6,713 Mrd. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 5,580 Mrd. USD betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss bei 3,682 Mrd. USD gelegen.



Das Ergebnis je Aktie habe bei 5,71 USD und auf vollverwässerter Basis bei 5,59 USD gelegen. Je Anteilsschein habe die Gesamtdividende 2,63 USD betragen. Insgesamt habe die Ausschüttungssumme somit bei 2,555 Mrd. USD gelegen. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 2,438 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 8,994 Mrd. USD und die Eigenkapitalquote bei rund 52,5 Prozent gelegen. Das gezeichnete Kapital habe bei 1,741 Mrd. USD gelegen. Die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 8,143 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 17,137 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 29.888 Mitarbeiter beschäftigt (12.100 davon in den USA).



2019 wäre mit einem Umsatz von 14,67 Mrd. USD zu rechnen und von einem EBIT von 5,89 Mrd. USD sowie von einem Gewinn je Aktie von 5,15 USD auszugehen. Basierend auf der aktuell gezahlten Dividende läge diese 2019 bei insgesamt 3,08 USD je Anteilsschein.



Die Texas Instruments Incorporated veröffentlicht am 23. Juli 2019 das Ergebnis für das zweite Quartal 2019, so die Experten von LYXN Broker. (Analyse vom 22.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Texas Instruments-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

104,40 EUR -0,13% (22.07.2019, 10:10)



Nasdaq-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

117,26 USD -1,10% (19.07.2019)



ISIN Texas Instruments-Aktie:

US8825081040



WKN Texas Instruments-Aktie:

852654



Ticker-Symbol Texas Instruments-Aktie Deutschland:

TII



Nasdaq Ticker-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TXN



Kurzprofil Texas Instruments:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (22.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) unter die Lupe.Die Texas Instruments Incorporated sei ein US-Technologieunternehmen der Halbleiterindustrie. Neben digitalen Signalprozessoren und einer Reihe von analogen Technologien bestehe das Konzernportfolio insgesamt aus zehntausenden von Halbleiterprodukten und -varianten, die zu einem großen Teil speziell nach Kundenanforderungen produziert und direkt an diese verkauft würden.Texas Instruments sei bereits im Jahr 1930 gegründet worden und sei heute ein global aufgestelltes Fortune-500-Unternehmen mit rund 30.000 Mitarbeitern, das in über 30 Ländern vertreten sei. Mit den rund 100.000 Produkten würden weltweit über 100.000 Kunden beliefert. Der Konzern halte weit mehr als 40.000 Patente. Die letzte große Transaktion sei am 23. September 2011 mit der Übernahme von National Semiconductor vollzogen worden. Der Konzern werde von CEO Richard K. Templeton geleitet und habe seinen Sitz in Dallas im US-Bundestaat Texas.Blicke man auf die verschiedenen Märkte und Sektoren innerhalb des Konzernportfolios, wirke dieses sehr gut diversifiziert. Rund 36 Prozent der Umsätze seien dem Marktsegment Industrie zuzuordnen, 23 Prozent dem Bereich Unterhaltungselektronik, 20 Prozent dem Bereich Fahrzeuge, 11 Prozent dem Bereich Kommunikationsausrüstung, 7 Prozent dem Bereich Unternehmenssysteme und 3 Prozent würden ins Segment Andere fallen. Alle Segmente, Marktbereiche und deren dahintersteckende Technologie eingehend zu beschreiben und zu erklären würde den Rahmen dieser Analyse sprengen. Aus diesem Grund solle hier beispielhaft das prozentual wichtigste Segment des Konzernportfolios, der Bereich Industrie, nähergebracht werden.Diesem Segment seien auch Lösungen für Industrie 4.0 (Gateway/Edge-Computing, speicherprogrammierbare Steuerung, Werkzeugmaschinen mit CNC, maschinelles Sehen und Abtasten, Transport und Handhabung, Werkzeugsteuerung, Robotersteuerung, Umgebungskontrolle, Industriekommunikation, fahrerlose Transportfahrzeuge) und Industrieanwendungen aus dem Bereich der Robotik (darunter Industrieroboter, Logistikroboter und Serviceroboter) zuzurechnen. Die Lösungen und Anwendungen seien sehr vielfältig und würden sich in der Luft- und Raumfahrt, bei Haushaltsgeräten sowie der Gebäudeautomation finden.Ferner würden Lösungen für elektronische Points of Sale (EPOS) für die Einzelhandel- und Bankingautomatisierung entwickelt oder Systeme zur Fertigungsautomatisierung und Fertigungssteuerung angeboten. Auch im Bereich Stromnetze würden digitale Lösungen für die Netzinfrastruktur entwickelt. Weitere Bereiche seien Industrietransport mit Transportsystemen im Bereich der Landwirtschaft, im Bausektor und Schienenverkehr (fahrerlose Systeme), Beleuchtung, Medizintechnik, Motorantrieb, Stromversorgung, Pro Audio, Video und Beschilderung sowie Mess- und Prüftechnik.Die Aktien von Texas Instruments hätten an der NASDAQ das Börsenkürzel TXN. Die Aktie sei bis zum 31. Dezember 2011 an der NYSE gelistet gewesen und habe ihr NYSE-Börsendebut am 1. Oktober 1953 gefeiert. Insgesamt seien zum 31. Dezember 2018 970 Millionen Aktien und auf vollverwässerter Basis 990 Millionen Aktien ausstehend gewesen. Die Wertpapiere würden dem US-Leitindex NASDAQ 100 sowie dem S&P 500 angehören. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 9,11 Prozent Vanguard Group Inc., mit 6,96 Prozent BlackRock Inc., mit 5,85 Prozent Capital Research and Management Company, mit 4,20 Prozent State Street, 3,56 Prozent Primecap Management Company und mit 3,17 Prozent T.Rowe Price Associates.Betrachte man die langfristige Abfolge der Dividendenzahlungen, registriere man sogar in den Zeiten der Weltfinanzkrise durchgehend steigende Dividenden. Seit dem Jahr 2004 mit einer Dividende von 0,089 USD bis zum Jahr 2019 hätten sich die Dividendenzahlungen mehr als verzehnfacht. Mittlerweile zahle Texas Instruments eine Quartalsdividende von 0,77 USD, was eine jährliche Zahlung von 3,08 USD je Anteilsschein bedeute.Insgesamt würden sich seit Anfang des Jahres 17 Analysen finden, davon 16 Analysen mit einer Kurszielangabe. Das höchste Kursziel stamme von Jefferies, die am 24. Januar 2019 ein Ziel von 137,00 US-Dollar ausgegeben hätten. Das niedrigste Kursziel habe Wells Fargo publiziert, die am 30. April 2019 ein Ziel von nur 58,00 US-Dollar veröffentlicht hätten. Das Durchschnittskursziel der 16 Analysen liege bei 111,01 US-Dollar. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 118,57 US-Dollar aus dem Handel an der NASDAQ gegangen.In den vergangenen Handelsjahren habe vorrangig die Aufwärtsseite das charttechnische Bild der Texas-Instruments-Aktie bestimmt. Auch seit Ende 2016 bis Anfang 2018 sei der Wert fast ohne nennenswerte Rücksetzer von rund 70,00 USD auf gute 120,00 USD gestiegen. Von dort habe sich das Verhalten jedoch nahezu schlagartig geändert. Aus einer sauber trendfolgend laufenden Aktie sei ein seitwärts laufender Wert geworden, der den Bereich von 118,00 USD bis 120,00 USD nicht mehr nennenswert habe überschreiten können. Aktuell rangiere der Wert erneut am oberen Ende der Schiebezone und es stelle sich die Frage aller Fragen: Komme jetzt endlich der ersehnte Breakout?Grundlegend könnte der charttechnische Verlauf seit Anfang 2018 als recht saubere Aufwärtstendenz gewertet werden, die jetzt durchaus das Potenzial hätte, auch über die Hochs von gut 120,00 USD hinaus zu wachsen. Der Bereich 107,50 USD sollte für diesen Gedanken gegebenenfalls als richtungsentscheidend gelten. Realistische Ziele wären aus aktueller Sicht die Marken 122,50 USD und folgend 127,50 USD und auch 132,50 USD. Sollte es jedoch nachhaltig wieder unter den Bereich von 107,50 USD gehen, wäre das Aufwärtsbild erneut als etwas unvorteilhafter zu betrachten und Käufe sollten gegebenenfalls etwas zurückgenommen werden.