NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

880,02 USD +7,84% (08.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektrobauer werde immer teurer. Die Tesla-Aktie habe erneut eine neue Rekordmarke erreicht, sei am Freitag im Handel an der Wall Street auf 860 USD gestiegen. Das Unternehmen von Elon Musk - Tesla mache ihn mittlerweile zum reichsten Mann der Welt - bringe jetzt deutlich mehr als 800 Mrd. USD auf die Börsenwaage.Tesla werde gefühlt mit jedem Tag teurer, die Aktie eile von Hoch zu Hoch, der US-Konzern werde immer wertvoller. Bei gleichbleibendem Tempo sei es nur eine Frage weniger Tage bis Wochen, bis die Aktie die Schallmauer von 1.000 US-Dollar durchbreche. Dabei habe sie das längst. Am 31. August 2020 sie die Tesla-Aktie geteilt worden. Börsianer würden von einem Split sprechen. Für eine bestehende Aktie investierte hätten Anleger fünf Stück ins Depot gebucht erhalten, also vier zusätzlich. Gleichzeitig sei der Kurs gefünftelt worden. Ergebnis: Gleicher Wert, mehr Anteile. Ziel: Eine verbesserte Handelbarkeit. Durch den optisch günstigeren Preis würden mehr Investoren in die Lage versetzt auch mit kleineren Beträgen an der Wertentwicklung zu partizipieren. Rechne man den Split zurück, dann stehe die Tesla-Aktie heute bei 4.300 USD. Damit wäre sie eine der optisch teuersten an der Wall Street.Der aktuelle Preis einer Aktie liege tiefer als vor dem Split. Als die Tesla-Aktie geteilt worden sei, hab sie bei knapp 2.500 USD notiert. Obwohl sie sich seither um 72% verteuert habe, erscheint sie Anlegern auf dem Kurszettel günstiger. Die Historie zeige, dass Aktien, die gesplittet würden, oftmals im Nachgang noch stärker im Wert zulegen würden. Bei Tesla habe sich diese Theorie eindrucksvoll bestätigt, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2021)