Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

374,90 EUR +5,22% (22.10.2020, 12:23)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

374,50 EUR +3,68% (22.10.2020, 12:09)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

422,64 USD +0,17% (21.10.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.10.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Tesla habe die Fahrzeug-Auslieferungen in Q3 2020 gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um 43,6% auf 139.593 Einheiten erhöhen können. Die Produktion habe um 50,8% auf 145.036 Autos zugelegt. Während die Auslieferungen der Modelle S und X um 12,6% zurückgegangen seien, hätten die Verkäufe der Modelle 3 und Y um 56,0% auf 124.318 stark zugenommen.Der Umsatz des Konzerns sei in Q3 um 39,2% auf USD 8,771 Mrd. geklettert, worin USD 0,397 Mrd.(Q3 2019: USD0,134 Mrd.) "Regulatory Credits" enthalten seien. Derweil das operative Ergebnis infolge der "Regulatory Credits" um 210% auf USD 0,809 Mrd. zugelegt habe, sei nach Steuern und Anteilen Dritter ein Ergebnis in Höhe von USD 0,331 Mrd. verblieben (Q3 2019: USD 0,143 Mrd.). Hieraus errechne sich ein EPS von USD 0,32 (Q3 2019: USD 0,16).Der Konzern plane nach wie vor mit der Produktion und Auslieferung von 500.000 Elektroautos in 2020. Tesla habe in den letzten zwölf Monaten eine operative Marge von 6,3% erzielt, die im Laufe der Zeit weiter anwachsen und schließlich ein führendes Niveau in der Branche erreichen solle. Nächstes Jahr solle zudem die Auslieferung des neuen Tesla Semi beginnen.Während Tesla in den ersten drei Quartalen 2020 bereits 329.980 Autos produziert habe, hätten 318.980 Einheiten ausgeliefert werden können. Damit habe der Konzern trotz Corona-Pandemie bereits nach neun Monaten fast die Zahlen des Gesamtjahres 2019 (Produktion: 365.232, Auslieferungen: 367.656) erreicht, was vor allem auf das Hochfahren der Produktion im chinesischen Werk zurückzuführen sei. Schwope rechne momentan damit, dass Auto-Produktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 branchenweit und global um 10% bis 20% einbrechen würden. Tesla dagegen dürfte nach Meinung des Analysten die Auslieferungen gegen den Trend um rund 25% bis 35% auf ca. 460.000 bis 500.000 Autos steigern.Die Gewinne des Konzerns würden allerdings nach wie vor insbesondere mit den "Regulatory Credits" erzielt, wenngleich in Q3 das operative Ergebnis diese deutlich überstiegen habe. Die Einnahmen hieraus hätten in den ersten neun Monaten 2020 bei USD 1,179 Mrd. gelegen (Q3 2019: USD 134 Mio.; Q4 2019: USD 133 Mio.; Q1 2020: USD 354 Mio.; Q2 2020: USD 428 Mio.; Q3 2020: USD 397 Mio.).Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie. Das Kursziel werde von USD 140 auf USD 190 erhöht. (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Tesla-Aktie: