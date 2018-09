XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

243,10 EUR +2,04% (11.09.2018, 15:30)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

278,89 USD -2,32% (11.09.2018, 15:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.09.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu verkaufen.Der Elektroautobauer sei in den letzten Wochen vermehrt mit Negativ-Meldungen aufgefallen, die häufig auf Eskapaden des CEO Elon Musk zurückzuführen gewesen seien. Nachdem Musk zunächst per "Tweet" bekannt gegeben habe, er "erwäge Tesla für 420 Dollar" je Aktie zu privatisieren, und dass die Finanzierung gesichert wäre, habe er kurze Zeit später zurückrudern und eingestehen müssen, dass der Rückzug von der Börse nicht zu realisieren sei.Nach Ansicht von Schwope gebe es im Unternehmen zu viele Probleme und Unklarheiten, u.a.: Qualität und Profitabilität des Model 3; Rückgang der Produktion der Modelle X und S; Elon Musks Eskapaden; das voraussichtliche Verfehlen der ursprünglichen Produktionsziele für 2018; relativ häufige Veränderungen im Management.Grundsätzlich frage man sich, ob Elon Musk noch der beste CEO für das US-Unternehmen sei. Möglicherweise sei er der beste Chief Marketing Officer für das Unternehmen, und Tesla wäre mit einem anderen, starken CEO besser aufgestellt. Ein "Abfindungsangebot" zu USD 420,00 je Aktie würde Schwope aus Aktionärssicht sehr begrüßen. Einzig: Der Analyst glaube nicht daran!Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät weiterhin, die Tesla-Aktie zu "verkaufen" und senkt das Kursziel von USD 240,00 auf USD 230,00. (Analyse vom 11.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.