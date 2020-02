Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

580,99 USD +2,49% (29.01.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 200 USD auf 320 USD.Der E-Autobauer habe die Marktprognosen sowohl beim Umsatz als auch bei den Ergebnisgrößen übertreffen können. Das Hochfahren der Produktion des Model 3 mache sich deutlich bemerkbar, wenngleich beim Absatz auch staatliche Prämien hilfreich gewesen seien. Nichtsdestotrotz könnte Tesla 2020 erstmals ein ganzes Geschäftsjahr mit schwarzen Zahlen abschließen. Wichtig werde für Tesla sein, dass die Produktion im neuen chinesischen Werk zügig hochgefahren werden könne. In diesem Jahr werde auch die Elektroauto-Konkurrenz größer, Volkswagen z.B. beabsichtige 500.000 E-Autos zu verkaufen und das möglicherweise deutlich billiger und qualitativ hochwertiger. Wenngleich Tesla den Turnaround geschafft haben könnte, suche doch die Bewertung des Unternehmens ihresgleichen. Die exorbitante Entwicklung des Aktienkurses der Tesla-Aktie in den letzten Wochen halte Schwope für übertrieben.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bleibt bei seiner Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie. (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:573,40 EUR +10,08% (30.01.2020, 15:28)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:580,20 EUR +10,12% (30.01.2020, 15:42)