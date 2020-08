Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.621,00 USD +4,26% (13.08.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (14.08.2020/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Palo AltoKulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Auf der einen Seite sei der US-Konzern einer der ganz großen Börsen-Stars: der Konkurrenz weit voraus, Quartalszahlen - zum vierte Mal in Folge - mit einem (kleinen) Gewinn und zuletzt als Sahnehäubchen ein Aktiensplit. Auf der anderen Seite gebe es wenige Unternehmen, die derart polarisieren würden wie eben Tesla. Die große Frage, die die Börsianer zunehmend umtreibe: Setze sich die Erfolgsstory auch in Gestalt weiterer Kursgewinne fort oder sei die Tesla-Aktie womöglich schon zu teuer? Julius Bär habe eine aktuelle Einschätzung dazu.Patrick Lang von der Schweizer Bank sagte gegenüber der "Handelszeitung": "Tesla ist aus unserer Sicht überbewertet. Um den Aktienkurs zu rechtfertigen, muss man sehr aggressive, langfristige Annahmen treffen." Der Autobauer müsste seinen aktuell sehr hohen Marktanteil bei Elektroautos langfristig halten können, was aufgrund der vielen Unternehmen, die neu in den Markt eintreten würden, sehr unwahrscheinlich sei, so der Experte weiter. Einen unmittelbar bevorstehenden Kurssturz sehe Lang hingegen nicht. Die Nachrichtenlage dürfte den Aktienkurs von Tesla weiter stützen.Trotz der - in der Tat - hohen Bewertung der Tesla-Aktie, sei "Der Aktionär" für den US-Elektroautobauer weiterhin positiv gestimmt. Dennoch sollten Anleger ihr Investment in dem Bewusstsein betrachten, dass der weitere Weg nach oben von "normalen wie gesunden" Gewinnmitnahmen flankiert sein werde. Das Kursziel laute 1.500 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.406,20 EUR +2,48% (14.08.2020, 15:07)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.408,00 EUR +2,28% (14.08.2020, 14:53)