XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

682,70 EUR +0,87% (07.10.2021, 15:06)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

782,75 USD +0,28% (06.10.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (07.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einer Leichtigkeit fahre Trendsetter Musk mit seinem Team einen Rekord nach dem anderen ein. Im dritten Quartal habe Tesla weltweit 241.300 Fahrzeuge ausgeliefert - 53 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - und damit sogar die kühnsten Analystenschätzungen in den Schatten gestellt.Im Gegensatz zu Tesla würden Mercedes, VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und auch GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) mit starken Absatzrückgängen und Engpässen bei Halbleitern kämpfen. Was also mache Tesla anders, oder besser?"Nach meiner Einschätzung ist Tesla keineswegs der Halbleiterkrise "entkommen". Die geplante Produktionskapazität von Tesla für 2021 liegt bei mehr als 1,05 Millionen Fahrzeugen. Bis zum Jahresende werden nach unserer Einschätzung aber weniger als 900.000 erreicht. Ein sicher gutes Ergebnis, aber eben auch nicht ganz so gut, denn auch hier fehlen die Chips. Nach unserer Schätzung für bis zu 10% der Produktion, wenn man andere Faktoren für nicht ausgelastete Produktion mitberücksichtigt", sage Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär".Grundsätzlich liege Tesla aber sehr gut im Rennen. Sogar in Deutschland habe der Elektroauto-Pionier mit den Verkaufszahlen seiner Stromer im Vergleich zum Verbrenner-Absatz von Auto-Gigant Toyota zuletzt die Nase vorne gehabt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:681,80 EUR +0,69% (07.10.2021, 15:18)