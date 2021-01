NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla, Daimler, Volkswagen - sie alle würden sich einen heißen Kampf um Kunden liefern. Es sei auch ein Kampf der Technologien. Deutsche Hersteller, traditionell stark bei Benzin- und Dieselfahrzeugen, würden dabei drohen zunehmend ins Hintertreffen zu geraten. Eine Statistik zeige, wie sich die Situation am deutschen Automarkt verändert habe.Gezeitenwechsel? Im November seien in Deutschland erstmals mehr Autos mit Hybridantrieb zugelassen worden als Diesel-Pkw. Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) zufolge sei der Absatz von Hybridgetriebenen Autos um annähernd 190 Prozent gestiegen, während Diesel-Pkw 25 Prozent seltener zugelassen worden seien. Noch erheblicher verringert habe sich der Abstand der Hybridmodelle zu Benziern. Hier habe das KBA einen Rückgang um ein Drittel verzeichnet.Auf Sicht von elf Monaten - sie würden den Zeitraum Januar bis November 2020 umfassen - kenne die KBA bezogen auf die einzelnen Marken im deutschen Automobilmarkt nur Verlierer. Mit einer Ausnahme: Tesla habe die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 37,2 Prozent steigern können. Zum Vergleich: Modelle der Marke VW seien ein Viertel seltener zugelassen worden. BMW habe 15 Prozent eingebüßt, Audi 22 Prozent. Mercedes habe mit einem Minus von 13,3 Prozent noch vergleichsweise gut abgeschnitten.Beim Blick auf die Kursverläufe der Aktien werde offenbar: Tesla schlage alles und jeden. Das Papier des E-Auto-Pioniers habe sich auf Jahressicht im Wert vervielfacht. Der Konzern sei inzwischen 700 Mrd. US-Dollar wert. Und damit mehr als alle deutschen Konzerne in Summe - und zwar mit erheblichem Abstand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:610,00 EUR +2,02% (06.01.2021, 09:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:601,90 EUR +0,79% (05.01.2021, 17:35)