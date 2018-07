ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Aktienanalyst Ryan Brinkman vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities seine Empfehlung die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unterzugewichten.Tels Inc. habe im Hinblick auf das Auslieferungsvolumen des zweiten Quartals erneut für eine herbe Enttäuschung gesorgt. Gegenüber der Schätzung von 56.500 Einheiten habe es Tesla nur geschafft 40.740 Fahrzeuge auszuliefern.Bei der Produktion sehe es zwar offenbar besser aus. Die signifikante Diskrepanz zwischen den erwarteten Auslieferungen und der Realität würden aber die anhaltenden Risiken demonstrieren und schwächere Ergebnisse signalisieren. Analyst Ryan Brinkman geht von negativen Kursreaktionen bei dem Titel aus.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities halten in ihrer Tesla-Aktienanalyse am "underweight"-Votum fest, ebenso wie am Kursziel von 180,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link