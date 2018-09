Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 289,13 -0,11% (14.09.2018, 15:46)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.09.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Vertical Group:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Vertical Group weiterhin eine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) aus.Der Q4-Bericht von Tesla Inc. könnte schrecklich ausfallen.Offenbar schaue jeder am Markt auf das zur Verfügung stehende Autovolumen. Allerdings könnte gerade die Nachfrage Tesla in eine Krise stürzen.Analyst Gordon Johnson befürchtet erhebliches Abwärtsrisiko beim Aktienkurs und hält eine Bewertung von rund 88 USD für angemessen.Die Aktienanalysten von Vertical Group bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "sell".Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:247,00 Euro +0,54% (14.09.2018, 15:33)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,00 Euro -0,63% (14.09.2018, 15:46)