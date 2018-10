Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 314,57 +9,04% (25.10.2018, 16:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.10.2018/ac/a/n)



Die Analysten von Barclays. Die Diskussion um die Bewertung des Unternehmens sei aber noch nicht zu Ende.Der Q3-Gewinn sei dank eines vorteilhaften Model 3-Mix beeindruckend hoch gewesen. Eine Wiederholung dieses Szenarios sei aber unwahrscheinlich- Tesla dürfte schon bald mit einem stagnierenden Umsatzwachstum konfrontiert sein.Das weiterhin Gültigkeit habende Kursziel von 210,00 USD werde zwar wohl nicht so bald zu sehen sein. Das fehlende Wachstum lasse aber die langfristige Bewertung realistischer erscheinen, so der Analyst Brian Johnson.Die Aktienanalysten von Barclays stufen die Tesla-Aktie von unverändert mit "underweight" ein und bestätigen das Kursziel von 210,00 USD.