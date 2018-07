Wien (www.aktiencheck.de) - Der größte Verlierer des Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) war gestern Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) (-1,9%), nachdem in Indien rund eine Million Händler gegen die Freigabe des Flipkart-Deals protestierten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) habe wider Erwarten vieler Analysten das Produktionsziel von 5.000 Model 3 erreicht, was dem Elektrofahrzeughersteller zu Beginn des gestrigen Handels noch deutlich fester habe tendieren lassen. Die Aktie habe jedoch im Verlaufe des Handelstages ins Minus gedreht und bei -2,3% geschlossen. Kurz vor Börsenschluss sei dann noch die Nachricht gekommen, dass Teslas Chefingenieur, Doug Field, das Unternehmen nun endgültig verlassen wolle.Der stärkste Wert im DAX sei RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) (+1,3%) gewesen, gefolgt von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) (+1,1%). In diesem Zusammenhang rechne der E.ON-Chef Teyssen mit einem deutlichen Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs des Versorgers, nachdem der Asset-Swap mit RWE (Tausch von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen) abgeschlossen sei. (03.07.2018/ac/a/m)