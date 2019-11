ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla dürfte das Allzeithoch noch in diesem Jahr angreifen - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Neuzulassungen von Elektroautos von Tesla in Deutschland und in vielen anderen europäischen Märkten seien zurückgegangen. Die Zulassungszahlen bei einzelnen Modellen würden extrem schwanken. Der Aktienprofi finde dies nicht so entscheidend. Wichtig sei am Ende die Zahl der insgesamt weltweit verkauften Autos und Tesla habe schon gezeigt, dass man in der Lage sei, sehr gute Zahlen vorzulegen.Gestern habe Jefferies die Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie bestätigt und das Kursziel von 300 auf 400 USD angehoben. Maydorn selbst glaube, dass es bei der Tesla-Aktie erst mal weiter nach oben gehe. Wahrscheinlich dürfte das Allzeithoch von 389 USD noch in diesem Jahr angegriffen werden, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.11.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link