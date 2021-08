NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Model Y von Tesla komme nach Deutschland. Ursprünglich sei der Marktstart für September vorgesehen gewesen. Es würden sich allerdings die Meldungen verdichten, wonach erste Auslieferungen bereits noch im August stattfinden könnten. Teslas Senior Key Account Manager Daniel Riek habe auf seinem LinkedIn-Profil mitgeteilt, dass das Model Y in Europa bereits angekommen sei. Gut möglich also, dass erste Auslieferungen bereits im August anstehen würden.Darüber hinaus finde heute der "AI Day" des US-Konzerns statt. Dabei handele es sich um eine Informationsveranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz. Der "AI Day" solle Tesla helfen, die klügsten Köpfe zu rekrutieren. Darüber hinaus wolle CEO Elon Musk, die Investoren von der Zukunft seines Unternehmens überzeugen.Wenn sich die Geschichte wiederhole, sollten Anleger mit einer erhöhten Volatilität rechnen. Am Tag nach dem "Battery Day" im September 2020 sei die Tesla-Aktie jedenfalls rund 10% in die Knie gegangen.Aus technischer Sicht tanze die Tesla-Aktie derzeit auf der wichtigen 200-Tage-Linie. Bereits mehrmals habe sich der gleitende Durchschnitt in den letzten Monaten als Unterstützung herausgestellt. Falle das Papier unter die 200-Tage-Linie zurück, verlaufe die nächste horizontale Unterstützung bei rund 640 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)