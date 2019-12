Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (11.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie bleibe in diesen Tagen gefragt. Rückenwind gebe eine klare Kaufempfehlung von BNP Paribas. Das Kursziel sei um 33 Prozent auf 400 Dollar angehoben worden. Die Experten würden erwarten, dass 2020 weltweit drei Millionen Menschen von Verbrenner-Autos hin zu sauberen Elektroautos wechseln würden. Und Tesla sei mit dem Model 3 und dem Model Y gut positioniert, die wachsende Nachfrage entsprechend zu bedienen.Gleichzeitig gebe es eine spannende News aus Deutschland. Die Bild-Zeitung wolle erfahren haben, dass Tesla das Ziel habe, im neuen Werk Brandenburg mit 10.000 Mitarbeitern auf einer Fläche von 420 Fußballfeldern bis zu 500.000 Autos jährlich zu produzieren. Beeindruckende Zahlen. 2019 werde Tesla in der ganzen Welt wohl weniger als 400.000 Autos verkaufen.Noch sei der Absatz in Deutschland überschaubar, der Anteil von Tesla am Gesamtmarkt liege bei 0,3 Prozent. In den ersten neun Monaten 2019 seien in Deutschland weniger als 10.000 Tesla-Elektroautos zugelassen worden. Zum Vergleich: BMW habe 250.000 Autos abgesetzt. Doch Tesla gehe dank steigender Förderung in Deutschland und sinkender Absatzpreise offenbar von einem enormen Wachstum in den nächsten Jahren in Europa aus.Nach dem klaren Kaufsignal im Chart stünden die Zeichen derzeit gut für die Tesla-Aktie. Auf Jahressicht könnte nach dem zwischenzeitlichen Absturz auf Jahressicht sogar ein Plus erzielt werden, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:315,80 Euro +0,73% (11.12.2019, 11:23)