ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.09.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Eine beispiellose Rally habe die Tesla-Aktie seit Ende März von gut 70 USD bis in der Spitze auf über 500 USD auf das Börsenparkett gelegt. Doch seit dem 1. September und einem Allzeithoch bei 502,42 USD stocke der Börsenmotor. Passend dazu befinde sich das Papier aktuell in saisonal schwierigem Fahrwasser, denn in den letzten zehn Jahren habe der Titel im Zeitraum vom 20. September bis zum 22. Oktober im Durchschnitt Kursverluste von rund 6% hinnehmen müssen.Neben der Saisonalität gebe es vor allem bei den quantitativen Indikatoren weitere Warnsignale. Zwei Aspekte möchten die Analysten dabei hervorheben: Zum einen den großen Abstand zwischen den Bollinger Bändern und zum anderen, die extrem hohe Trenddynamik. Gemessen am ADX könnte diese kaum höher sein. Vor allem aber lasse sich die Trendintensität kaum noch steigern. Beide Faktoren würden eine Konsolidierung begünstigen, so dass das o. g. Rekordlevel einen wichtigen Hochpunkt - möglicherweise auch für längere Zeit - markieren sollte. Wichtige Rückzugslinien besteünden bei 330 USD (September-Low), 270 USD (Tiefs vom Juli/August bzw. Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements) sowie bei knapp 200 USD (38-Wochen-Linie plus altes Rekordhoch vom Februar), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:338,75 EUR +1,97% (25.09.2020, 08:55)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:337,00 EUR +0,91% (24.09.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:387,79 USD +1,95% (24.09.2020, 22:00)