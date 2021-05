NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (25.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der durchwachsenen letzten Woche habe die Aktie des US-Autobauers Tesla einen starken Wochenauftakt hingelegt. Zuvor hätten die Krypto-Turbulenzen, die Short-Offenbarung von Star-Investor Michael Burry sowie der riesige Zukauf von Cathy Wood für starke Kurssprünge in beide Richtungen gesorgt. Dank eines neuen technischen Kaufsignals könnte es jetzt wild weitergehen.Der kurzfristige Abwärtstrend, der durch die Auflösung einer Dreiecksformation Ende April ausgelöst worden sei, sei bereits letzte Woche gestoppt. An der mehrmals getesteten Unterstützung, die vom Zwischentief bei 541,21 Dollar ausgehe, sei es dann zu einem Rebound gekommen.Von dort aus habe sich der Wert bis heute immer weiter nach oben gekämpft. Dabei habe er gestern die 200-Tage-Linie bei 592,61 Dollar sowie einen horizontalen Widerstand auf dem gleichen Preislevel nach oben durchbrochen und damit ein Kaufsignal generiert. Aus charttechnischer Sicht stünden die Chancen auf einen anhaltenden Rebound bis an den GD50 bei 663 Dollar recht gut.Die Tesla-Aktie habe eine wichtige Marke geknackt. Kurzfristig sei eine Erholung bis an den GD50 möglich. Anleger sollten aber auf das Handelsvolumen achten. Sollte dieses weiter abfallen, drohe ein Fehlausbruch. (Analyse vom 25.05.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:495,30 EUR +0,08% (25.05.2021, 16:09)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:494,15 EUR +3,07% (25.05.2021, 15:54)