XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

418,00 Euro +1,08% (08.01.2020, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

419,35 Euro -0,25% (08.01.2020, 09:46)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

469,06 USD +1,71% (07.01.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla hätten ihren jüngst starken Lauf am Dienstag mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. In der Spitze sei es bis auf 471,32 Dollar hinauf gegangen. Am Ende seien die Papiere von Tesla mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 469,06 Dollar aus dem Handel gegangen. Allein seit Anfang Dezember habe die Aktie damit mittlerweile mehr als 40 Prozent zugelegt. Der zwischenzeitliche Rücksetzer Ende Dezember sei zu Beginn des neuen Jahres gleich wieder für Zukäufe genutzt worden.Tesla habe am Dienstag den Startschuss für die Produktion im wichtigen Automarkt China gegeben. Das Reich der Mitte gelte als der größte Markt für Elektrofahrzeuge.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe unterdessen ihr Kursziel für Tesla deutlich von 200 auf 340 Dollar erhöht, liege damit aber noch immer klar unter dem aktuellen Kurs. Das Votum laute unverändert "underperform". Auch wenn einige Marktakteure in diesem Jahr mit 150.000 Fahrzeugen des Typs Model 3 aus China gerechnet hätten, gehe er nur von rund 100.000 aus, habe Analyst Dan Levy in seiner am Dienstag veröffentlichten Studie geschrieben. Bislang habe der Credit-Suisse-Analyst allerdings mit seiner negativen Haltung zu Tesla nicht recht gehabt.Derweil sei Tesla auch in Deutschland immer präsenter. In Grünheide sollten nach den Plänen von Tesla von Juli 2021 an in einer neuen "Gigafactory" Elektroautos gebaut werden. Zudem würden durch die deutschen Städte schon bald mehr Teslas fahren. Der Mobilitätsanbieter Free Now, ein Tochterunternehmen von BMW und Daimler, wolle seine Expansion in weitere Städte in Deutschland fortsetzen. So solle die Elektro-Autoflotte ausgebaut werden, zunächst mit 60 Tesla-Fahrzeugen in Hamburg, habe Free Now in der Hansestadt mitgeteilt.Die Aktie von Tesla könne dem schwachen Gesamtmarkt weiter trotzen. Es bleibt dabei: Auch wenn die Aktie mittlerweile nach dem Höhenflug überkauft ist, stimmen das hohe Momentum kurzfristig weiter positiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: