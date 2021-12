Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

854,60 EUR +2,69% (22.12.2021, 12:33)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

854,70 EUR +7,00% (22.12.2021, 12:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

938,53 USD +4,29% (21.12.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.12.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 390 auf 400 USD.Elon Musk habe sich in den letzten Wochen von mehr als 12,9 Mio. Tesla-Aktien im Wert von mehr als USD 13,5 Mrd. getrennt. Ende letzter Woche habe der Tesla-CEO zuletzt über 934.000 Wertpapiere im Wert von rund USD 900 Mio. verkauft. Die von Musk im Rahmen einer Twitter-Umfrage "initiierten" bzw. angekündigten Aktienverkäufe würden scheinbar der Begleichung von Steuerzahlungen dienen. Angeblich solle er in diesem Jahr USD 11 Mrd. an Steuern zahlen.Auch wenn es zu zeitlichen Verzögerungen beim Werk in Grünheide komme, dürfte dort die Serienproduktion im ersten Quartal 2022 aufgenommen werden. Für das laufende Jahr 2021 rechne der Analyst mit weltweit gut 900.000 ausgelieferten Tesla, was einem Wachstum von rund 80% gegenüber 2019 entspreche. Für 2022 erwarte er noch ein Auslieferungsplus von mehr als 50%, sodass knapp 1,4 Mio. Autos verkauft würden. Und für das Jahr 2023 kalkuliere er "nur" noch mit einem Zuwachs der Auslieferungen von gut 40% auf über 1,9 Mio. Fahrzeuge.Das von der Unternehmensführung erwartete durchschnittliche Wachstum der Fahrzeug-Auslieferungen von rund 50% über mehrere Jahre halte der Analyst allerdings für unrealistisch. Mit dem Hochfahren der Elektroauto-Produktion bei den traditionellen Automobil-Herstellern sowie mit dem Markteintritt neuer Elektroauto-Hersteller wie Rivian, NIO, Lucid oder Xpeng werde die Straße für Tesla noch voller. Wenn jemand wisse, wann der optimale Zeitpunkt für einen Anteilsverkauf sei, dann der CEO und Großaktionär Elon Musk.Nach seinen umfangreichen Aktienverkäufen der letzten Wochen will Frank Schwope, Analyst der NORD LB, seinem "Rat" folgen und empfiehlt gleichfalls die Tesla-Aktie zum Verkauf. Das Kursziel erhöhe er auf USD 400,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Tesla Inc.: Keine vorhanden.