XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

797,50 EUR -5,13% (20.12.2021, 17:37)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

901,22 USD -3,36% (20.12.2021, 19:20)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie werde übermäßig abverkauft. Nicht ungewöhnlich, denn hochbewertete Technologiewerte erwische es bei einem Kurseinbruch an der Börse regelmäßig stärker. Doch gerade bei Aktien von Elektroautobauern dürfte es heute noch einen gravierenderen Grund für die Kursverluste geben.Ähnlich wie in Europa und Deutschland habe die US-Regierung die Einführung von Vergünstigungen beim Kauf eines Elektroautos geplant. Das sei Teil des US-Klimaschutz und Sozialpakets von US-Präsident Joe Biden. Eigentlich sollte darüber im Senat abgestimmt werden. Senator Joe Manchin, das Zünglein an der Waage bei der Abstimmung, habe jedoch im Vorfeld gesagt, dass er seine Zustimmung nicht geben könne. Dabei sei Manchin wie Biden in der Demokratischen Partei.Die Steuergutschriften im Rahmen des Programms könnten den Kaufpreis eines Elektrofahrzeugs um etwa 8.000 bis 12.000 USD senken, je nachdem, ob das Auto mit gewerkschaftlich organisierten Arbeitskräften gebaut worden sei oder nicht. Das berichte Barrons. Die Gewerkschaftsregelung käme Ford und General Motors zugute. Beide traditionellen Autohersteller hätten große Pläne für Elektroautos. Die Aktien dieser beiden würden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:797,40 EUR -3,86% (20.12.2021, 19:33)