Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

225,69 EUR -6,66% (07.09.2018, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,50 EUR -9,12% (07.09.2018, 15:48)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

258,80 USD -7,88% (07.09.2018, 15:49)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Martin Weiß vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Sei der Ruf erst ruiniert, lebe es sich ganz ungeniert - Elon Musk habe offensichtlich ein neues Lebensmotto für sich entdeckt. Wenige Stunden nachdem ein Journalist eine Korrespondenz mit dem Tesla-Chef veröffentlicht habe, in der er (Musk) einen der Rettungstaucher in Thailand als "Kindervergewaltiger" und den Journalisten selbst als "Arschloch" bezeichnet habe, sei er bei der Aufnahme zu einem Podcast durch seinen entspannten Umgang mit Drogen aufgefallen.Bei der Aufzeichnung von "Joe Rogan Experience" habe ihm der Gastgeber im Verlauf angeboten, an einem Joint zu ziehen - Musk habe angenommen, nachdem er sich zuvor aber versichert habe, dass Kiffen in Kalifornien legal sei (was es ist). Anschließend hätten die Beiden Whisky getrunken.Der Tesla-Chef sei weder betrunken noch high gewesen und habe mit seiner Aktion auch gegen kein Gesetz verstoßen. Die Investoren dürften trotzdem sauer sein, sei das Verhalten doch Wasser auf die Mühlen jener Kritiker, die den Vorstandsboss als kaum noch tragbar in seiner Funktion bewerten würden.Eine Frage dränge sich auf: Was bezweckt Musk mit seinen Eskapaden? Vor nicht einmal 15 Monaten habe Musk unter Investoren als Inbegriff des innovativen Machers gegolten. Von diesem Zauber sei nichts mehr übrig.Die negativen News bei Tesla würden einfach nicht abreißen und jene positiven überlagern, dass der Elektroautohersteller vor wenigen Wochen die Fertigungskapazität auf zwischenzeitlich über 6.000 Autos pro Woche habe steigern können.Die Tesla-Aktie ist nichts für nervöse Naturen, dafür sind die Schwankungen viel zu heftig, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Risikofreudige Anleger und Tesla-Fans (es gebe nur Fans, oder Hater, dazwischen nichts), könnten bei einem Sell-off in den Bereich des Jahrestiefs eine kleine Position eingehen und darauf spekulieren, dass sich der Wind für das Unternehmen irgendwann erneut drehe. (Analyse vom 07.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: