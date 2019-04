Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Arndt Ellinghorst vom Investmenthaus Evercore ISI in Bezug auf die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nur noch die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Evercore ISI sorgen sich zunehmend um die Nachfrage nach den Autos von Tesla Inc., vor allem wegen des zuletzt stark nachlassenden Interesses am Model S und X.Analyst Arndt Ellinghorst kürzt seine Prognosen zum Auslieferungsvolumen im Zeitraum 2019 bis 2021 und senkt die EPS-Schätzung für 2020 um 40%.Abgesehen davon verwundere es, dass Tesla mehrfach Kostensenkungsmaßnahmen ergreife um Cash zu sparen, anstatt eine saubere Kapitalerhöhung über die Bühne zu bringen, die Liquiditätssorgen minimieren würde.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von Evercore ISI den Titel von "in line" auf "underperform" zurück und reduzieren das Kursziel von 330,00 auf 240,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:230,45 Euro -5,16% (23.04.2019, 14:43)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:230,40 Euro -5,30% (23.04.2091, 14:56)