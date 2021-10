NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es sei aktuell erstaunlich ruhig um Tesla-Bären wie den legendären Lehman-Brothers-Shortseller David Einhorn oder den Enron-Warner Jim Chanos. Auch Mark Spiegel oder Gordon Johnson seien kleinlaut geworden. Still und heimlich hätten viele Shortseller ihren Kampf gegen die vermeintlich falsch bewertete Tesla-Aktie vorläufig aufgegeben.Nie seien prozentual so wenig Aktien leerverkauft gewesen. Bloomberg berichte, dass die Shortquote bei Tesla auf 1,1% eingebrochen sei. Niedriger sei diese seit dem IPO 2010 nie gewesen. Zum Vergleich: Teilweise seien 20% der Tesla-Aktien leerverkauft gewesen. Diese hohe Quote habe es CEO Elon Musk leichtgemacht mit Aussagen, es drohe der "short burn des Jahrhunderts", Shortseller zu verunsichern. Auch starke Absatzzahlen wie die jüngst vorgelegten seien Argumente für die Bullen.Da leerverkaufte Aktien eines Tages eingedeckt werden müssten, sei in der Vergangenheit oft ein Short-Squeeze ausgelöst worden. Je höher die Shortquote, desto wahrscheinlicher werde unfreiwilliger, zusätzlicher Kaufdruck seitens der Bären.Die gute Nachricht: Nie sei sich der Markt angesichts der neuen Daten so einig gewesen, dass die Tesla-Aktie ihr KGV von über 100 verdient habe. Die Kehrseite der Medaille sei aber: Eine Eindeckung von Shortpositionen winke nun nicht mehr - paradoxerweise sei gerade eine solch niedrige Beteiligung von Bären an der Tesla-Kursbildung für Contrarian-Investoren ein Warnsignal, dass die Aktie nun doch fallen könnte, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:666,10 EUR -1,04% (06.10.2021, 12:20)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:665,70 EUR -1,60% (06.10.2021, 12:02)