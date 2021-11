ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Großbestellung von Hertz bei Tesla bekomme eine neue Wendung. In der Nacht auf Dienstag habe CEO Elon Musk via Twitter mitgeteilt, dass noch kein Vertrag unterzeichnet worden sei. Laut der Kommunikationschefin des Autovermieters würden sogar schon Tatsachen geschaffen. Die Tesla-Aktie stehe am Dienstag unter Druck.Laut der Leiterin der Kommunikationsabteilung bei Hertz, Lauren Luster, habe das Unternehmen, wie vergangene Woche angekündigt, eine Bestellung über 100.000 Fahrzeuge aufgegeben. Mehr noch: Die Auslieferung der Teslas habe sogar bereits begonnen. Damit sei Hertz bei seinem Vorhaben im Soll, bis Ende 2022 die 100.000 Fahrzeuge anbieten zu können. Keine Angaben habe Luster zu den finanziellen Details des Deals gemacht.Musk habe in seinem Tweet angekündigt, sein Unternehmen werde Hertz die Fahrzeuge nur zu den gleichen Margen verkaufen, wie allen anderen Kunden auch. In der Regel würden Vermieter bei Großbestellungen Preisnachlässe erhalten. Da die Nachfrage jedoch die eigene Produktion übersteige, sehe Musk sich in der Position derlei Zugeständnisse zu verweigern.Ein Ende des Aufwärtstrends sei vorerst nicht eingetreten und auch die Unterstützung beim Verlaufshoch bei 1.094,94 USD habe gehalten. Dennoch sei das Papier nach dem jüngsten Zwischenspurt deutlich überhitzt. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, aber ihre Stop-Loss-Marken nach oben anpassen. Ein Neueinstieg dränge sich auf dem aktuellen Niveau nicht auf, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2021)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.007,00 EUR -4,06% (02.11.2021, 16:35)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.015,00 EUR +0,42% (02.11.2021, 16:19)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.177,35 USD -2,58% (02.11.2021, 16:20)