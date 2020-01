Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

469,06 USD +1,71% (07.01.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Tesla habe in Q4/2019 den Autoabsatz um 23% y/y auf 112.000 Stück erhöht, was einen Dynamikzuwachs im Vergleich zu Q3/2019 (+16% y/y) bedeute. Der Produktmix habe sich wie in den Vorquartalen verschlechtert (Model 3: +46% y/y; Model S/X: -30% y/y). Insgesamt sei zu konstatieren, dass das Q4 auslieferungsseitig moderat besser als von Diermeier erwartet ausgefallen sei. Das im Rahmen des Q3-Berichts vorsichtiger formulierte Absatzziel für das Gesamtjahr 2019 (über 360.000 (zuvor: 360.000 bis 400.000) Autos) sei damit erreicht worden (367.500 Stück (+50% y/y); dabei Model 3: +106% y/y; Model X/S: -33% y/y).Der Elektroautobauer habe sich absatzseitig deutlich besser als der globale EV-Markt (Januar bis November 2019: +12% y/y) geschlagen. Diermeier führe dies auf Produktinnovationen (Model 3), die starke Marke sowie die regionale Positionierung zurück. Die Errichtung der Produktionsanlage in Shanghai (China) sei für Tesla-Verhältnisse nach Meinung des Analysten äußerst "rund" verlaufen. Diermeier bleibe in Anbetracht der Unternehmenshistorie bezüglich der Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs von Tesla skeptisch. Zumal die E-Auto-Konkurrenz seines Erachtens weiter zunehmen werde, wobei die etablierten Autohersteller über den Vorteil der Quersubventionierung verfügen würden.Die Kursentwicklung der Tesla-Aktie (6 Monate: +104%) erachte der Analyst für übertrieben. Er habe seine Prognosen aber angehoben (u.a. EPS 2019e: -4,07 (alt: -4,25) USD; EPS 2020e: +2,32 (alt: -0,11) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Tesla-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde von 225,00 USD auf 280,00 USD erhöht. (Analyse vom 08.01.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:418,00 Euro +1,08% (08.01.2020, 09:30)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:419,35 Euro -0,25% (08.01.2020, 09:46)