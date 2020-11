ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.11.2020/ac/a/n)



Der US-Konzern wolle in seiner neuen Fabrik in Brandenburg nicht einfach nur Batterien bauen. In Grünheide sollten Batteriezellen hergestellt werden, die größer und leistungsfähiger seien als die bislang am Markt verfügbaren. Leistungsfähigere Batterien seien bereits bei Teslas "Battery Day" im September in Fremont (USA) ein großes Thema gewesen. Tesla-Chef Elon Musk habe allerdings die Hoffnungen auf einen unmittelbaren Durchbruch noch gedämpft. Effiziente und kostengünstige Batterien würden als Voraussetzung dafür gelten, dass sich die Elektromobilität im Massenmarkt durchsetzen könne.Tesla bleibe der Trendsetter im Elektromobilitäts-Sektor. Elon Musk und sein Team könnten mit einer neuen Batterie-Technologie ihre Innovationsfähigkeit und Ausnahmestellung im Bereich Elektromobilität untermauern. Die Tesla-Aktie befinde sich nach der beeindruckenden Rally der vergangenen Wochen in einer Konsolidierungsphase. Wer investiert sei, bleibe dabei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2020)