Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.10.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:

Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 220 auf 260 USD.

Was sich in den letzten Tagen aufgrund des Vorziehens der Quartalszahlen schon angedeutet habe, habe sich nun bestätigt: Der US-Konzern habe schwarze Zahlen auf Quartalsebene erzielt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach den vielen Negativmeldungen der letzten Monate habe Tesla auf operativer Ebene überzeugen können. Schwope rechne für das Gesamtjahr 2018 mit einer Produktion von 260.000 bis 300.000 Fahrzeugen. Der Elektroautobauer müsse aber noch beweisen, dass er nachhaltig Geld verdienen könne und dass die Autos qualitativ hochwertig seien. Schwope rechne damit, dass Tesla 2018 auf Gesamtjahressicht noch rote Zahlen schreibe. 2019 dürfte sich dann entscheiden, ob das Geschäftsmodell Tesla funktioniere und der Konzern Gewinne erzielen könne, oder ob er frisches Geld oder einen Partner brauche.

Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie, hebt aber das Kursziel von 220 auf 260 USD an. (Analyse vom 26.10.2018)