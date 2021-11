XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

996,30 EUR -1,22% (30.11.2021, 13:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.136,99 USD +5,09% (29.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl die Nachfrage nach Elektroautos der Marken AUDI, BMW, Porsche und Tesla überraschend hoch sei, müssten Kunden immer noch lange auf die Auslieferung warten. Während deutsche Manager bereits vom Erreichen der Talsohle hinsichtlich der schwierigen Chip-Verfügbarkeit gesprochen hätten, mahne nun ein Tweet von Elon Musk weiterhin zur Vorsicht.Tesla sei bisher vergleichsweise gut durch die Halbleiter- und Logistik-Krise gekommen. Aber die jüngste Aussage von Elon Musk, dass der "Alptraum" noch nicht vorbei sei, sei ein Indiz für anhaltende Probleme.Autoexperte Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer schreibe: "Die Erholung aus der Pandemie braucht Zeit. Wertschöpfungsketten müssen neu geordnet werden und zusätzliche Kapazitäten in der Halbleiterproduktion aufgebaut werden. Nicht alles, was an Verkäufen durch die Pandemie ausgefallen ist kann bis zum Jahr 2023 aufgeholt werden. Aber die Alterung der Fahrzeugbestände in den gesättigten Märkten lässt längerfristiges Wachstum des Weltautomarkts erwarten." Eine Grafik seines CAR-Instituts zeige, dass der deutsche Automarkt 2021 noch schrumpfe, dann aber wieder Stärke aufbaue. (Analyse vom 30.11.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:995,90 EUR -1,20% (30.11.2021, 13:49)