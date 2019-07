Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (22.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer lege am 24. Juli Zahlen für das zweite Quartal vor. Bereits im Vorfeld sei gemeldet worden, dass eine Rekordanzahl von Elektroautos verkauft worden sei. Gleichzeitig seien die Preise aber gegenüber dem Q4 im zweistelligen Prozentbereich gesenkt worden. Es werde daher sehr spannend, ob und wie viel Geld Tesla dabei verdient habe.Sicher sei nur eines: Analysten hätten bisher große Schwierigkeiten vorherzusehen, wie profitabel Tesla sei. Im ersten Quartal etwa habe der Verlust je Aktie doppelt so hoch gelegen als von Experten erwartet. Im Q3 2018 hingegen habe der US-Konzern positiv mit einem extrem über dem Konsenus liegenden Gewinn überrascht. Deutlich präziser gelinge es hingegen die Umsatzentwicklung vorherzusehen. In den letzten sieben Quartalen habe es laut Bloomberg wenig Überraschungen gegeben. Bemerkenswert: Meist sei es Tesla gelungen, beim Erlös die Erwartung leicht zu schlagen - nur im Q1 2019 habe der US-Elektroautobauer die Schätzung verfehlt, so Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)