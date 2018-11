Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ursprünglich sei Apple-Co-Founder Steve Wozniak begeistert von der Idee gewesen, dass das Auto den Menschen komplett ohne Eingriff von A nach B transportiere. Wozniak habe sich einen Tesla gekauft, um "Teil der Bewegung" zu sein. Doch die Roboterauto-Versprechen von Elon Musk seien nicht gehalten worden. Jetzt sage die Apple-Legende: "Tesla hat keinen Autopilot. Sie nennen es selbst Beta. ( ) Tesla macht so viele Fehler, was mich davon überzeugt, dass selbstlenkendes Fahren nicht so geschehen wird. ( ) Es ist noch nicht möglich."Trotz der unbestreitbaren Probleme von Tesla was den Autopilot angehe - der Mythos Tesla sei bei den meisten Kunden noch intakt. Zuletzt habe der Elektroautobauer überraschend starke Q3-Zahlen publiziert. Was Elon Musk derzeit helfe: Da viele Wettbewerber erst 2019 und 2020 angreifen würden, seien etwa die Beschleunigungswerte und Fahrdynamik des Elektroauto Model 3 Grund genug für viele Käufer zuzugreifen - der Autopilot derzeit nicht Kaufgrund Nummer 1.Kurzfristig habe die Tesla-Aktie wichtige Durchschnittslinien zurückerobert. Charttechnisch gefährlich für die immer noch extrem hoch bewerte Automobilfirma wird es erst wieder, wenn die 300-Dollar-Marke fällt, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:300,93 EUR -1,08% (14.11.2018, 11:39)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:300,30 EUR +0,08% (14.11.2018, 11:36)