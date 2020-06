Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

835,10 EUR -0,41% (09.06.2020, 13:01)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

834,00 EUR +1,40% (09.06.2020, 12:46)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

949,92 USD +7,26% (08.06.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am Montag auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch (949,22 Dollar) erreicht. Auslöser hierfür seien gestiegene Auto-Absatzzahlen in China gewesen. Nachdem im April die Verkaufszahlen in China eingebrochen sei, kehre somit im Mai Ernüchterung ein.Das gehe aus Daten der China Passenger Car Association (CPCA) hervor. Demnach habe Tesla im Mai 11.095 Fahrzeuge vom Model 3 im Reich der Mitte verkaufen können. Im April habe die Zahl noch bei 3.635 Fahrzeugen gelegen, im März bei 10.160.Nach Angaben der CPCA erstrecke sich die Erholung über den gesamten chinesischen Automarkt. Erstmals seit Juni 2019 sei wieder ein Zuwachs verzeichnet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten die Verkäufe um 1,9 Prozent auf 1,64 Millionen Fahrzeuge zugelegt.Im Zuge der Corona-Krise sei der gesamte chinesische Automarkt eingebrochen. Werke und Autohäuser hätten lange Zeit schließen müssen. Im April habe in China schließlich eine Erholungsbewegung eingesetzt, die von der chinesischen Regierung mit diversen Maßnahmen unterstützt worden sei.Der Tesla-Aktie sei nach der marktübergreifenden Konsolidierung ein starkes Comeback gelungen. Das gelte sowohl für die Aktie als auch für die operative Entwicklung. China sei der größte Automarkt der Welt. Mit den wieder erstarkten Absatzzahlen kehre Tesla hier auf den Wachstumspfad zurück. Der Aktie habe diese Meldung Antrieb verliehen, ein neues Rekordhoch zu erklimmen. In der Folge habe dies ein frisches Kaufsignal ausgelöst.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: