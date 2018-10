Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 317,08 +9,91% (25.10.2018, 15:26, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Aktienanalyst Ryan Brinkman vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities seine Empfehlung die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unterzugewichten.Tesla Inc. habe es früher als erwartet geschafft einen positiven Cash flow und Gewinne zu erwirtschaften. Auch die Einnahmen und die Margen seien besser ausgefallen als prognostiziert.Der Aktienkurs dürfte dementsprechend stark anziehen, so die Meinung der Analysten von J.P. Morgan Securities. Statt in 2020 dürfte Tesla nun schon das Geschäftsjahr 2019 mit Gewinn abschließen.Nichtsdestotrotz sei die Bewertung der Tesla-Aktie sehr hoch. Außerdem befürchtet Analyst Ryan Brinkman, dass die positiven Gewinn- und Cash flow-Trends weniger stabil seien als es der Markt wahrscheinlich nun unterstelle.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities halten in ihrer Tesla-Aktienanalyse am "underweight"-Votum fest, heben jedoch das Kursziel von 195,00 auf 225,00 USD an.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:278,40 Euro +9,00% (25.10.2018, 15:14)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:279,48 Euro +10,22% (25.10.2018, 15:26)