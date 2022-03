XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

983,70 EUR -0,36% (30.03.2022, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.099,57 USD +0,71% (29.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Sprung nach oben - ChartanalyseMit einem Plus von 43% in nur elf Handelstagen hat die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in der zweiten März-Hälfte eine kräftige Erholung angeschoben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rund 8% sei es allein am Montag nach oben gegangen, wobei im Chart zwischen 1.011 USD und 1.065 USD eine Kurslücke entstanden sei. Für den gesamten Monat ergebe sich aktuell ein Gewinn von 26% - bleibe es dabei, wäre es der beste März in der Tesla-Geschichte. Auch gestern seien die Notierungen weiter angestiegen, wobei sich die Kurse bis an die Zwischenhochs vom Januar im Bereich von 1.114 USD hätten heranschieben können. Per Tagesschluss sei der Ausbruch über die Hürden jedoch (noch) ausgeblieben.Ausblick: Unter charttechnischen Analysepunkten stelle sich jetzt die Frage, ob das Gap vom Montag als Fortsetzungs- oder Erschöpfungslücke zu werten sei. Je nach Interpretation wäre in der Folge mit einem unterschiedlichen Verlauf zu rechnen.Das Long-Szenario: Handele es sich um ein sogenanntes "Runaway-" oder auch Fortsetzungs-Gap, das zunächst nicht geschlossen werde, müsste im nächsten Schritt der Sprung über das Top vom 13. Januar bei 1.116 USD per Tagesschluss gelingen. Darüber hätten die Kurse anschließend Platz für einen Hochlauf bis zum aktuellen Jahreshoch bei 1.208 USD, dem knapp darüber bereits das amtierende Allzeithoch bei 1.243 USD folge. Da eine Fortsetzungslücke in der Regel etwa auf halbem Weg in einer Trendbewegung auftrete, wären (je nach Sicht- und Berechnungsweise) auch Notierungen oberhalb der bisherigen Bestmarke vorstellbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:982,60 EUR -0,87% (30.03.2022, 09:32)