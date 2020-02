Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.02.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Die Shortseller dürfen etwas durchschnaufen - ChartanalyseWas im Falle neuer Allzeithochs in Verbindung mit hohen Leerverkaufs-Quoten möglich ist, zeigten die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in den vergangenen Wochen, speziell in den vergangenen Tagen, eindrucksvoll, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits im Dezember 2019 habe der Tech-Titel mit dem Überwinden der Marke von 389,61 USD ein starkes Kaufsignal ausgebildet. Außer einigen flachen Konsolidierungen über mehrere Tage hätten die Käufer kaum etwas zugelassen. In der letzten Woche wiederum habe die Aktie regelrecht explodiert und sich mit großen Schritten der 1.000-USD-Marke genähert, ehe ein Abverkauf eingesetzt habe.Ausblick: Am hohen Volumen lasse sich derzeit gut ablesen, in welche Bedrängnis die Shortseller geraten seien. Die Rally der Aktien sei vorrangig eine Eindeckungsrally. Kurzfristig scheine sich die Lage nun aber etwas zu beruhigen, die Verkäufer dürften durchatmen.Die Short-Szenarien: Das große Problem der Käufer sei, dass durch die steile Aufwärtsbewegung kaum nennenswerte bzw. belastbare Unterstützungen existieren würden. Zudem seien im Chart zahlreiche Gaps gerissen worden. Der Fokus richte sich in der neuen Handelswoche auf das Zwischentief bei 687 USD. Falle auch dieses, dürfte die Konsolidierung des Titels in die Verlängerung gehen. Ein passendes Kurslevel als Ziel für weitere Abgaben wäre die Marke von 594,50 USD. Der Ausbruch über diesen Widerstand per Break-away-Gap habe vor einigen Tagen für eine Verschärfung des Anstiegs gesorgt. Sollte auch diese Marke fallen, wären mittelfristig Kurse um 500 USD erreichbar. Der wichtigste Support wiederum bleibe das Ausbruchsniveau im Big Picture bei 389,61 USD.Die Long-Szenarien: Würden die Bullen in den kommenden Tagen weitere Tiefs vermeiden, könnte sich der Kurs über mehrere Wochen erst einmal seitwärts einpendeln. Eine schnelle Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung mit neuen Allzeithochs über 968,99 USD scheine dagegen unwahrscheinlich. Sollten die Aktien dennoch wider Erwarten zügig vierstellige Kurse markieren, wären langfristig Kurse um 1.157 USD ableitbar. Ansonsten würden brauchbare Orientierungspunkte fehlen. An klassischen Projektionen habe das Papier von Tesla zuletzt nahezu sämtliche Marken übertroffen, was für eine klare Übertreibung im Chart spreche. (Analyse vom 10.02.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:683,90 EUR +0,35% (10.02.2020, 08:47)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:682,60 EUR (07.02.2020)