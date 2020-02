Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

901,00 USD +0,18% (21.02.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Aktionäre, die Tesla früh ihr Herz geschenkt hätten, seien auf Wolke 7 und würden mit rosaroter Brille nach vorn blicken. ARK Invest male die Zukunft in bunten Farben. Im Bull Case sollten die Autoverkäufe von 0,4 auf 7,1 Mio. bis 2024 abheben. Musk würde neben dem Autoverkauf auch 351 Mrd. Dollar Robotertaxi-Umsätze erzielen. Kursziel ARK: 15.000 Dollar. Wow! Schmetterlinge im Bauch der Anleger würden in diesen Tagen wie auf Speed flattern.Doch eines Tages sei jeder Honeymoon vorbei - statt Zukunftsplänen würden Zahlen, Geld und Realität zum Thema. Die rosarote Brille reiße De­loitte-Autoexperte Dr. Thomas Schiller ARK von den Augen: "Robotertaxis sehe ich erst in über zehn Jahren relevant ankommen - denn dafür braucht es echte Autonomie auf Level 4+ oder 5." Auf Deutsch: Solche Robotertaxi-Wunschumsätze 2024 seien wohl eine Illusion. Ernüchternd ein Check der GoogleTrend-Begeisterung für das Model Y, das sich künftig laut Hyper-Bullen noch mehr als das erfolgreiche Model 3 verkaufen solle: Die neuen E-Renner seien gelungen, würden aber bislang keine Adrenalinschübe wie das Model 3 auslösen.Fans würden Musk die Treue halten. Doch er müsse immer größere Geschenke mitbringen, um den ersten großen Ehe-Crash abzuwenden. Zahlenmensch und Wirtschaftsprofessor Aswath Damodaran rechne vor: Tesla könne auf 1.000 Dollar steigen - doch nur, wenn sich die Erlöse bis 2030 mit jährlichen Wachstumsraten von 40 Prozent mehr als verzehnfachen würden.Luft und Liebe würden eine Ehe und Aktie nicht ewig tragen. Für Neueinsteiger werde ein Langfrist-Investment wohl ein steiniger Weg. Die Euphorie ist ein guter Zeitpunkt, ein paar Gewinne mitzunehmen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Eine Restposition könne gehalten werden. Manchmal sehe das Herz mehr. (Analyse vom 24.02.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:794,50 EUR -4,33% (24.02.2020, 09:51)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:795,30 EUR -4,27% (24.02.2020, 09:36)