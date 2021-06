NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (03.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der noch junge Autobauer Tesla sei mit Rückrufaktionen bestens vertraut. Jetzt müsse der US-Konzern erneut aktiv werden, was die Aktie am Mittwoch klar belastet habe.Rund 6.000 Fahrzeuge seien am Mittwoch von Tesla zurückgerufen worden. Die Befürchtung: Die Bremssattelschrauben könnten sich lockern, was möglicherweise zu einem Verlust des Reifendrucks und damit zu einem Crash führen könnte. Die Schrauben würden nun entsprechend nachgezogen - kostenlos natürlich.Der Rückruf erfolge zudem freiwillig und umfasse einige Model 3 der Baujahre 2019 bis 2021 sowie Model Y der Baujahre 2020 bis 2021. Laut Tesla seien noch keine Unfälle im Zusammenhang mit dem potenziellen Defekt bekannt.Für Tesla sei es nicht die erste Rückrufaktion. Erst im Februar hätten rund 36.000 Fahrzeuge in China und 135.000 in den USA zurückgerufen werden müssen. Angesichts dieser Zahlen sollte die aktuelle Aktion Anleger nicht beunruhigen. Dennoch habe die Tesla-Aktie am Mittwoch negativ auf die Meldung reagiert.