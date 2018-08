Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 331,70 +10,26% (02.08.2018, 16:48)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.08.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 220 auf 230 USD.Der US-Elektroautobauer erreiche neue Rekorde beim Absatz des Model 3, aber auch wenig überraschend neue Negativ-Rekorde bei den Verlustgrößen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Von ursprünglich geplanten 500.000 Autos im Jahr 2018 dürfte TeslaSeiner Meinung nach nur 250.000 bis 300.000 Einheiten schaffen. Zudem müsse der Konzern erst noch beweisen, dass er mit dem Model 3 auch tatsächlich Geld verdienen könne, und dass das Fahrzeug qualitativ hochwertig sei. Jüngste Medienberichte, dass Tesla Zahlungen an Lieferanten zum Teil zurückgefordert habe, würden ins aktuelle Bild passen: Bei Tesla dürfte das Geld in den kommenden Monaten knapper werden, so dass die Zufuhr von frischem Geld spätestens im nächsten Jahr nicht überraschen sollte. Das geplante Werk in China, dem weltgrößten Elektroauto-Markt, sei ein absolutes Muss für Tesla, auch um Handelsschranken zu umgehen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie bei einem von 220 auf 230 USD erhöhten Kursziel. (Analyse vom 02.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:283,68 Euro +11,65% (02.08.2018, 16:33)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:284,76 Euro +10,25% (02.08.2018, 16:47)