Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

641,76 USD +7,13% (07.12.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Und schon wieder habe die Tesla-Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Mit einem satten Plus von 7,1 Prozent am Montag habe der Wert die eher durchwachsene letzte Woche hinter sich gelassen. Sei das neue Hoch jetzt der Startschuss für einen neuen Höhenflug oder sollten Anleger lieber die Finger von dem Papier lassen?Zwischen September und November habe die Tesla-Aktie in einer Dreiecksformation konsolidiert. Mit dem Bruch der oberen Begrenzungslinie Mitte November bei 440 Dollar habe sich der Kurs stark nach oben bewegt und gestern mit einem neuen Allzeithoch bei 648,79 Dollar das prognostizierte Kursziel von 625 Dollar übertroffen.Dank des kräftigen Kurssprunges habe die Trendstärke der Aufwärtsbewegung wieder deutlich zugenommen (ADX-Indikator). Ein anhaltender Anstieg sei damit auf kurze Sicht recht wahrscheinlich. Hingegen sei das Papier nach wie vor stark überhitzt und das Handelsvolumen nehme weiterhin ab, weshalb infolge mit Korrekturbewegungen bis an die 600-Dollar-Marke gerechnet werden müsse.Die Rally der Tesla-Aktie gehe weiter. Anleger lassen auch nach dem neuen Allzeithoch ihre Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte auf 350 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 08.12.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:549,00 EUR +3,51% (08.12.2020, 10:31)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:547,30 EUR +5,94% (08.12.2020, 10:16)