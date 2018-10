Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

265,39 Euro -1,27% (02.10.2018, 17:39)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 304,8101 -1,90% (02.10.2018, 17:24)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (02.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem Elon Musk in den letzten Wochen die Medien dominiert habe, sollten sich Investoren jetzt wieder auf die harten Fakten konzentrieren. Und die hätten es in sich.Tesla habe die Produktionszahlen zum dritten Quartal bekannt gegeben. Insgesamt seien 80.142 Fahrzeuge produziert worden, wovon das Model 3 einen Anteil in Höhe von 53.239 in Anspruch nehme. Das entspreche einen 50%-igen Zuwachs im Vergleich zum Rekordquartal Q2 2018.In der letzten Woche des dritten Quartals sollten laut dem Unternehmen 5.300 Model 3 vom Band gelaufen sein. Die Zielvorgabe von Elon Musk (6.000 pro Woche) sei damit nicht erreicht worden.Die Zahlen seien jedoch durchaus positiv zu werten, weil Tesla beweise, auf einem guten Weg in Richtung Massenproduktion zu sein. Die erste Reaktion auf die Zahlen sollte sich deswegen in steigenden Kursen ausdrücken. Jedoch sei durch den starken Anstieg vom Montag - ausgelöst durch den Deal von Elon Musk mit der SEC - schon viel vorweggenommen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:263,66 Euro -0,71% (02.10.2018, 17:23)