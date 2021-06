Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

489,10 EUR +3,60% (04.06.2021, 19:10)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

488,30 EUR -1,69% (04.06.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

593,00 USD +3,52% (04.06.2021, 18:56)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Einreichung der geänderten Antragsunterlagen durch Tesla für den Bau der Fabrik in Grünheide fordere die Bürgerinitiative vor Ort einen vollständigen Baustopp. "Es geht weiter mit der Salami-Taktik von Tesla, vorzeitige Genehmigungen zu erhalten, mit Unterstützung der Landesregierung", so die Initiative. Die Tesla-Aktie zeige sich davon völlig unbeeindruckt."Deutsches Umweltrechtrecht wird weiter untergraben", habe der Sprecher der Initiative, Steffen Schorcht, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag gesagt. So lägen für die geplante und nun beantragte Batteriefabrik noch keine Unterlagen vor, habe Schorcht kritisiert. Deshalb könne für das Gesamtprojekt vom zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) keine positive Prognose abgegeben werden. Diese sei aber Bedingung für die vorfristigen Baugenehmigungen nach Paragraf 8a des Bundesimmissionsschutz-Gesetzes. Bis zur Prüfung der neuen Unterlagen dürften keine weiteren Vorabzulassungen mehr erteilt werden.Der US-Elektroautobauer Tesla habe am Donnerstag beim Landesamt für Umwelt (LfU) neue Antragsunterlagen für den Bau seiner Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) bei Berlin eingereicht. Die Änderungen im laufenden Genehmigungsverfahren seien unter anderem nötig geworden, weil Tesla vor Ort auch die Herstellung von Batteriezellen plane. Dafür habe das Unternehmen eine entsprechende Nebeneinrichtung zur Fahrzeugherstellung beantragt.Tesla wolle in Grünheide jährlich rund 500.000 Exemplare der kompakten Fahrzeugreihen Model 3 und Model Y bauen. Für den Bau der Autofabrik fehle bisher die endgültige umweltrechtliche Genehmigung. Tesla baue deshalb mit vorzeitigen Zulassungen. Der Zeitpunkt für eine endgültige Entscheidung sei unklar. Tesla-Chef Elon Musk habe bei einem Besuch in Grünheide im Mai das Jahresende als neuen Termin für den Produktionsstart genannt.Die Tesla-Aktie gewinne am Freitag rund vier Prozent und notiere bei 595,10 Dollar.Was die Aktie angehe, habe aus technischer Sicht der Doppelboden bei 530 Dollar gehalten. Im Anschluss habe das Papier des Elektroautopioniers die 200-Tage-Linie zeitweise zurückerobert, sie aber nicht verteidigen können. GD200 verlaufe aktuell bei 604,19 Dollar. Diese charttechnisch wichtige Marke müsste auf dem Weg nach oben überwunden werden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 04.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: