Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Tesla-CEO könne es einfach nicht lassen: Trotz Ärger mit der US-Börsenaufsicht twittere Elon Musk unaufhörlich weiter. Am vergangenen Wochenende sei er erneut sehr aktiv gewesen: Neben Details zum Autopilot habe er ein Produktionsziel für die kommenden zwölf Monate ausgegeben. Der SEC dürfte Musks Verhalten gar nicht gefallen. Drohe neuer Ärger?Nach Musks Twitteraussagen solle der Autopilot ab dem 01. Mai deutlich teurer werden. Die Preissteigerung von "irgendewas um die 3.000 US-Dollar" rechtfertige der Tesla-Vorsitzende mit den wachsenden Fähigkeiten des Systems, je länger dieses am Markt sei. Ob noch weitere Preissteigerungen folgen würden, gehe aus den Aussagen Musks nicht hervor.Zudem habe Musk erneut ein Produktionsziel für die kommenden zwölf Monate angekündigt. Demnach sollten in den nächsten zwölf Monaten eine halbe Million Teslas vom Band rollen. Das entspreche einer Rate von 9615 Autos pro Woche. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr habe Tesla gerade einmal 4716 Autos im Schnitt oder 245.240 im gesamten Jahr geschafft. Unterstelle man für das Model S und Model X die Produktionsrate vom Vorjahr (ca. 530 Fahrzeuge pro Woche) sowie die aktuellen Hochrechnungen der Model 3 Produktion von Bloomberg (aktuell 5.779 Fahrzeuge pro Woche), sei man trotz einer ordentlichen Steigerung noch weit vom Ziel entfernt.Neben Tesla-Anhängern und Investoren dürfte auch die US-Börsenaufsicht bei diesen Neuigkeiten hellhörig werden. Denn vor rund zwei Monaten habe Musks bereits eine halbe Million Tesla-Fahrzeuge über Twitter angekündigt und damit gegen eine Vereinbarung mit der SEC verstoßen. Nach der Aufregung um den "Tesla wird für 420 Dollar je Aktie privatisiert"-Tweet habe sich Musk mit der Börsenaufsicht darauf geeinigt, potenziell kursbewegende Nachrichten vorher mit dem Unternehmen abzusprechen. Dies scheine der Tesla-CEO am Wochenende erneut nicht gemacht zu haben, was die SEC zu neuen Ermittlungen veranlassen könnte. Die Diskussion über Elon Musk im Chefsessel bei Tesla dürfte alsbald ein Comeback erfahren.Zuletzt habe die Tesla-Aktie unter schwachen Verkaufszahlen und Problemen beim Ausbau der Gigafactory 1 und der in Shanghai gelitten. Tesla und der Batteriehersteller Panasonic könnten die Investitionen in die Batteriefabriken aufgrund sinkender Margen stoppen. Einige Analysten hätten nach diesen Hiobsbotschaften ihre Erwartungen nach unten geschraubt. Auch technisch gesehen werde es spannend: Nach dem Absturz der Aktie müsse nun die 250-Dollar-Marke halten. Bei 247,77 Dollar liege das 52-Wochen-Tief.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikationangesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: