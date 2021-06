Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt habe der Hype rund um Tesla etwas nachgelassen. Elon Musk habe eher mit seinen Kommentaren via Twitter rund um Bitcoin und Co geglänzt, statt neue Akzente bei Tesla zu setzen. Probleme in China und steigende Konkurrenz kämen hinzu. Wie stehe es um die Aktie?Vor wenigen Tagen habe sich Tesla-Chef Elon Musk dann doch endlich mal wieder zu Wort gemeldet. Nicht etwa, um den Bitcoin auf Berg- oder Talfahrt zu schicken. Der Tesla-CEO habe sich zur aktuellen Chip-Knappheit geäußert.Teslas "größte Herausforderung ist die Lieferkette, insbesondere Mikrocontroller-Chips. Noch nie so etwas gesehen", so Musk in einem Tweet. Musk habe ergänzt, dass die Angst, dass die Chips ausgehen würden, jedes Unternehmen dazu bringe, zu viel zu bestellen. "Es ist offensichtlich kein langfristiges Problem", habe Musk hinzugefügt.Dass es zuletzt etwas ruhiger um Tesla und Elon Musk geworden sei, scheine für Zukunftsforscher Dr. Mario Herger kein Grund zu sein, um an Teslas Zukunft und dem Vorteil des First Movers zu zweifeln. Ganz im Gegenteil. "Ich erwähne schon gar nicht mehr das autonome Fahren mit der Full Self Driving (FSD), weil das in Deutschland völlig missverstanden wird. Zuerst einmal verwechseln das alle mit dem Autopiloten. 2.000 Beta-Tester (Kunden) haben das heute auf ihren Autos und es ist absolut beeindruckend. Die Hardware ist schon eingebaut und dank Over-the-Air-Updates kann Tesla Fahrdaten herunterladen und die neuesten FSD-Versionen auf alle raufladen. Maschinenlernen in Aktion dank Big Data der Tesla-Flotte. Ein unglaublicher Vorsprung", habe Herger gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Zuletzt hätten sich auch wieder die positiven Analystenstimmen zu Tesla gemehrt. Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas etwa sehe für die Aktie Potenzial bis 900 Dollar. 900 Dollar halte auch Deutsche Bank-Analyst Emmanuel Rosner für möglich.In China zum Beispiel habe sich Tesla zuletzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Der Elektroauto-Pionier habe im vergangenen Monat 25.845 Made-in-China-Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang um 27 Prozent gegenüber 35.478 Autos im März, wie aus den Zahlen der China Passenger Car Association hervorgegangen sei.Hinzu komme, dass die negative Presse in China deutlich zugenommen habe. Es hätten sich die lokalen Berichte über Tesla-Bremsversagen und Explosionen gemehrt. Darüber hinaus habe Musk vorerst die Pläne zur Erweiterung seiner Fabrik in Schanghai gestoppt.Was die Aktie angehe, habe aus technischer Sicht der Doppelboden bei 530 Dollar gehalten. Im Anschluss habe das Papier des Elektroautopioniers die 200-Tage-Linie bei 600,70 Dollar zurückerobert. Diese gelte es jetzt zu verteidigen. Wird im Anschluss die 50-Tage-Linie bei 659,94 Dollar genommen, hat die Aktie Luft bis 715,00 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: