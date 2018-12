Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 354,89 -1,34% (06.12.2018, 17:23)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.12.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Dan Galves von Wolfe Research:

Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Dan Galves vom Investmenthaus Wolfe Research in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Falls das im dritten Quartal erzielte EBITDA auf das Gesamtjahr hochgerechnet werde und sich als nachhaltig erweise, würden sich ein ROIC von mehr als 25% und eine substanziell sinkender Verschuldungsgrad klar abzeichnen, so die Analysten von Wolfe Research.

Analyst Dan Galves rechnet mit einer deutlichen Verbreiterung der Investorenbasis und Potenzial für steigende Aktienkurse.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:
310,34 Euro -2,29% (06.12.2018, 17:02)

Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:
312,22 Euro -1,98% (06.12.2018, 17:22)