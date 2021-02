XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe in den letzten Tagen den Rückwärtsgang eingelegt. Auf dem hohen Niveau sicherlich kein Beinbruch. Denn die Tesla-Aktie notiere mit 855 Dollar noch immer auf einem extrem hohen Niveau. Eine ausgiebige Konsolidierung wäre als durchaus angebracht. Während NordLB-Analyst Frank Schwope die Aktie weiterhin für überbewertet halte (Kursziel von 220 auf 240 Dollar erhöht, "verkaufen"-Rating bestätigt), sehe Morgan Stanley-Experte Adam Jonas noch Potenzial für die Aktie (Kursziel von 810 auf 880 Dollar angehoben).Positiv falle das Urteil zu Tesla vom Center of Automotrive Research aus. Tesla habe "dank starker Innovationen im Bereich Reichweite und Ladeleistung" seinen Vorsprung ausbauen können, habe das CAM am Donnerstag in Bergisch Gladbach mitgeteilt. Auf den Plätzen dahinter würden demnach Volkswagen und der chinesische Hersteller BYD folgen.Bei der Elektromobilität spiele die Innovationsstärke der Hersteller für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg eine "zentrale Rolle", heiße es. Die etablierten Hersteller müssten "sich wappnen, da in den nächsten Jahren eine erhebliche Innovationsdynamik nicht nur von Tesla, sondern auch von Newcomern der Elektromobilität wie Lucid Motors oder den chinesischen Herstellern Nio und Xpeng zu erwarten ist", so das Institut. "Wer bei der E-Mobilität zu spät komme, geht ein hohes Risiko ein."Notiz am Rande: Tesla komme einer Aufforderung der US-Verkehrsbehörde NHTSA nach und rufe zahlreiche Fahrzeuge wegen möglicher Bildschirm-Fehlfunktionen zurück. Insgesamt seien knapp 135.000 ältere Modelle S und X mit Baujahren von 2012 bis 2018 betroffen, wie am Dienstag aus NHTSA-Unterlagen hervorgegangen sei. Konkret gehe es demnach um Speicherplatz-Probleme bei bestimmten Computerchips, die zu Ausfällen des zentralen Touchscreen-Bildschirms führen könnten, über den diverse Fahrzeugfunktionen bedient würden.Das sollte für Tesla kein Problem darstellen und keine Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät, die Tesla-Aktie zu halten. Stoppkurs 575 Euro. (Analyse vom 05.02.2021)