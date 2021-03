NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

668,53 USD +18,74% (09.03.2021, 21:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die von Zinsängsten und Gewinnmitnahmen gebeutelten Tech-Titel würden am Dienstag eine regelrechte Aufholjagd starten, doch die Tesla-Aktie steche dabei besonders heraus: Dank einer Kursexplosion sei sie mit Abstand der größte Gewinner am US-Aktienmarkt.Neben sinkenden Anleiherenditen, die am Dienstag den gesamten Tech-Sektor beflügeln würden, würden dabei auch starke Absatzzahlen aus China für Partystimmung sorgen. Nach Daten der China Passenger Car Association (CPCA) habe der PKW-Absatz im Februar bei 1,18 Mio. gelegen und damit mehr als viermal so hoch wie im Vorjahrestraum.Der Absatz von Elektroautos habe sich auf 97.000 Fahrzeuge sogar mehr als versiebenfacht. 18.318 Stück oder fast 19% davon seien auf Tesla-Fahrzeuge der Baureihen Model 3 und Model Y entfallen, die in Shanghai gefertigt würden. Zum Vergleich: Im Januar seien in China zwar insgesamt mehr Elektroautos, aber weniger Teslas verkauft worden.Mit einem Kurssprung von rund 20% erlebt die Tesla-Aktie am heutigen Dienstag den besten Tag seit fast einem Jahr. Zudem könne sie die Verluste der vergangenen fünf Handelstage auf einen Schlag ausgleichen. Vom bisherigen Allzeithoch von rund 900 USD, das erst Ende Januar erreicht worden sei, würden den Kurs auf dem aktuellen Niveau noch gute 35% trennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:565,70 EUR +19,14% (09.03.2021, 21:24)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:542,40 EUR +9,70% (09.03.2021, 17:35)