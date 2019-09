Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (05.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Walmart und Amazon hätten Solaranlagen gebrannt. Auch die Qualität der Autos und die deutsche "Servicehölle" würden die Aktie grillen. Hoffnung: Niemand beherrsche das Spiel mit dem Feuer so gut wie Elon Musk."And it burns, burns, burns": Elon Musk habe 2017 auf dem Dach der Gigafactory, am Lagerfeuer Jonny-Cash-Lieder singend, das Löschen der "Produktionshölle" gefeiert, als an einer anderen Front bereits ein neues Feuer ausgebrochen sei. Nach einem Brand 2017 seien im ersten Halbjahr 2018 auf den Dächern von Walmart drei weitere Tesla/Solarcity-Solaranlagenbrände gemeldet worden, was, wie nun bekannt geworden sei, zu einer Klage geführt habe. Nach Feuer auf einem Lagerhausdach verzichte auch Amazon künftig auf Solarpanele von Tesla.Wachse Tesla einfach zu schnell und leide darunter die Qualität? Diese Frage beantworte der E-Autovermieter Nextmove mit einem klaren Ja. Drei von vier ausgelieferten Model 3 hätten kleinere oder größere Mängel aufgewiesen und Tesla nicht professionell darauf reagiert, weswegen Nextmove-Chef Stefan Möller von einer "Servicehölle" spreche. Tesla-Fans und -Kunden würden im Netz ebenfalls von langen Wartezeiten beim Service berichten: "Obwohl ich vom Model 3 begeistert bin, gehe ich auf Nummer sicher und bestelle lieber einen neuen VW ID.3".Es brenne nicht nur auf, sondern auch unter dem Dach. Dutzende Topmanager hätten Tesla verlassen. Nun stehe wohl sogar der Weggang von Teslas Mitteleuropa-Chef an. Jochen Rudat habe zwar versichert, er sei "im Urlaub" und "nach wie vor bei Tesla angestellt." Wie "Der Aktionär" jedoch aus mehreren Quellen erfahren habe: Jochen Rudat sei wohl nicht mehr aktiv, sein offizielles Aus nur eine Frage der Zeit.Probleme seien für Tesla nichts Neues. Visionär Elon Musk kämpfe seit Beginn der Elektroauto-Revolution gegen Widerstände und Wachstumsschmerzen. Doch nie habe es so viel Brandherde gegeben. Neben Image- und Qualitätsproblemen müsse sich Musk mit neuen Rivalen wie dem Porsche Taycan sowie der weltweiten Automobilkrise beschäftigen. Auch der mit Zöllen zündelnde US-Präsident sorge dafür, dass es Tesla-Chef-Feuerwehrmann Musk nicht langweilig werde.Tesla sei eine coole Marke - doch die "Servicehölle" brodele und schwele. Auch die Fans der Aktie sollten sich nicht die Finger verbrennen. Löscht Musk die größten Brände und gelingt die Rückeroberung der 320-Dollar-Marke, dann ist Tesla wieder kaufenswert, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Bis dahin würden Charttechniker leise die Jonny-Cash-Zeilen: "Down, down, down. And the flames went higher." summen. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla