Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (20.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Porsche überzeuge den ersten Eindrücken nach mit seinem Elektroflitzer Taycan. Mit einem Prototyp sei auf der Nordschleife ein neuer Rekord für Elektroautos aufgestellt worden. Tesla-Chef Elon Musk habe daraufhin zwei stark frisierte Model S zum Nürburgring geschickt, um die neue Konkurrenz zu schlagen - und könne einen ersten Erfolg melden.Etwa 7 Minuten und 20 Sekunden seien bei einem Rekordversuch möglich, habe Tesla auf Twitter gemeldet. Damit wäre man über 20 Sekunden schneller als der Taycan. Mit weiteren Modifizierungen solle sogar eine Rundenzeit von 7 Minuten und 5 Sekunden erreicht werden. Ein Beobachter von "Auto Motor und Sport" habe zumindest schon mal handgestoppte 7 Minuten und 23 Sekunden gemeldet.Nachdem Tesla zunächst ein Dieselaggregat an der Strecke gehabt habe, sei inzwischen übrigens ein Supercharger installiert worden.Unterdessen habe Musk die Entscheidung von Daimler gelobt, keine neuen Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Zumindest vorerst liege der Hauptfokus auf elektrischen Antrieben und Batterien, habe Daimlers Entwicklungschef Markus Schäfer gesagt. "Elektrisch ist die Zukunft! Gratulation, Daimler!!", habe Musk getwittert.