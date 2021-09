NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

736,27 USD -2,46% (10.09.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (13.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gehe es nach den Experten der Citi, so könnte Tesla einen neuen, ernstzunehmenden Konkurrenten im Bereich der Elektroautos bekommen. Die Analysten der US-Bank seien bullish für Lucid. Vor kurzem habe die Citi das Coverage für den noch jungen Hersteller von Elektros aufgenommen und die Aktie mit einem Kursziel von 28 USD versehen. "Im Moment gehört Lucid zu den wenigen Unternehmen, die in der Lage sind, Teslas Premium-Markenposition als EV-/Technologieführer herauszufordern", habe Itay Michaeli von der Citi in einer Studie geschrieben. Die große Tech-Stärke bei seinen Elektroautos ähnele laut der Citi den frühen Merkmalen von Tesla. "Letztendlich sehen wir Lucid nicht als 'den nächsten Tesla' an, sondern eher als eine EV-Plattform, die dem ähnelt, was wir an Tesla mögen", so Analyst Michaeli.Die Citi gehe davon aus, dass Lucid aufgrund seiner technologischen Referenzen, seiner Markendynamik und seiner schnellen Markteinführung gut positioniert sei, um vom aufstrebenden Markt für Elektrofahrzeuge zu profitieren.Trotz der möglichen neuen Konkurrenz durch Lucid bleibe Tesla der Trendsetter der Brache. Dadurch, dass der US-Konzern in Zukunft auch unter die Stromanbieter gehen wolle, könnte Elon Musk mit seiner Mannschaft erneut die Märkte überraschen. Nicht umsonst habe die Aktie zuletzt mit Relativer Stärke geglänzt.Überwinde die Tesla-Aktie den Widerstand bei 753 USD, sei der Weg bis zum nächsten Etappenziel bei 780 USD frei. Auch wenn die Bewertung von umgerechnet 627 Mrd. Euro nach wie vor als extrem sportlich erscheine, könnten Anleger aus technischer Sicht investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:629,90 EUR +1,04% (13.09.2021, 12:07)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:629,20 EUR -1,39% (13.09.2021, 11:51)