ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.10.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Tesla habe im dritten Quartal 2021 241.300 Fahrzeuge abgesetzt (gemäß der Analysten-Berechnung: +73% y/y). Der bisherige Rekordwert aus Q2 2021 (201.304 Fahrzeuge) habe damit um 20% übertroffen werden können. Tesla habe in den Monaten Juli und August 2021 (September-Branchendaten lägen noch nicht vor) die Marktführerschaft im EV-Markt an BYD "verloren". Im Zeitraum Januar bis August 2021 liege Tesla aber mit einem EV-Marktanteil von 13,3% weiter in Front (gefolgt von SGMW (7,5%) und BYD (7,3%)).Beim Auslieferungsziel für das Gesamtjahr 2021 (über +50% (zum Vergleich Q1-Q3 2021: +97%) y/y) sehe der Analyst Tesla voll auf Kurs. Er betrachte Tesla nach wie vor als erfolgreiches Unternehmen mit positiven Perspektiven (im Sinne von weiterem Absatz- Umsatz- und Gewinnwachstum) und äußerst günstigen Finanzierungsbedingungen (wegen Aktienkurs). Trotz des zu erwartenden hohen Wachstums des E-Auto-Marktes werde die Wettbewerbsintensität aufgrund der weiter zunehmenden Konkurrenz durch die "klassischen" Autohersteller steigen. Unter Berücksichtigung der aufgeführten Aspekte erachte der Analyst die Tesla-Aktie (seit Jahresbeginn: +11%) nach wie vor für deutlich zu hoch bewertet.In Erwartung eines deutlich negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die Tesla-Aktie nach wie vor "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 351,00 auf 376,00 USD angehoben. (Analyse vom 06.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:669,00 EUR -0,61% (06.10.2021, 13:17)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:668,00 EUR -1,26% (06.10.2021, 13:00)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:780,59 USD -0,12% (05.10.2021)